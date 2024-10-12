Одноразовые звезды. Продюсер назвал главную проблему российского шоу-бизнеса

Состояние российской эстрады сегодня не ругал только ленивый. И песни не те, и исполнители поют не так. На самом деле хороший контент имеется, главная проблема на самом деле заключается в другом.

По мнению генпродюсера театра «Одеон» Эда Ратникова, которое он высказал в интервью изданию НСН, основная проблема современного шоу-бизнеса, это адская ротация молодых исполнителей. А вот исполнителей доля возрастной аудитории не хватает. Поэтому продюсеры вынуждены реанимировать проекты, которые были популярны несколько десятилетий назад. И это хоть как-то спасает ситуацию.

Еще одной важной проблемой эксперт назвал разрушение института промоутеров. В нынешний цифровой век и популярность социальных сетей, молодые исполнители предпочитают работать самостоятельно.

«Должно пройти время, пока не „устаканится“ новая сцена, новые герои, новые имена. Им надо помогать, но институт промоутеров уже отживает. Молодые артисты и их менеджеры предпочитают в цифровой век работать самостоятельно. Билетные компании с удовольствием идут им навстречу», — рассказал Ратников НСН.

От своего лица хочу добавить еще такую проблему, уход старых артистов. Многие заканчивают свою творческую карьеру, других звезд ломает жизнь. Вот на днях стало известно, что свою творческую карьеру заканчивает певица Валерия. Пугачева уже в возрасте, да и покинула родину вслед за своим молодым мужем. А молодежь заработала денег, и ушла в тень. А тут еще искусственный интеллект научился писать музыку. Неужели как раньше больше не будет?

Автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com