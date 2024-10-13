Обеспечит благополучие: что обязательно нужно сделать 13 октября в день Михаила Соломенного

Православные христиане 13 октября чтут память святителя Михаила. В народном календаре праздник получил название Михаил Соломенный, так как в этот день было принято перенабивать матрасы свежей соломой.
Что можно и нельзя делать на Михаила Соломенного
13 октября – это день, который предшествует празднику Покрову Пресвятой Богородицы, поэтому его посвящали уборке дома. Например, меняли солому в матрасах, чтобы зимой было удобнее и теплее спать.
При этом, использованную солому следовало обязательно сжечь. Считалось, что огонь сожжет не только старую набивку, но и все домашние проблемы, беды и несчастья. Кроме соломы, в костер отправляли все старые и поношенные вещи, а также пришедшую в негодность обувь. Так поступали для того, чтобы освободить пространство для всего нового и хорошего.
Согласно народным приметам, следовало утром надеть чистую одежду, это должно было привлечь благополучие на весь год. А если встретить день в грязном и заношенном белье, то удача может обойти стороной и весь год придется бедствовать.
На Михаила Соломенного было не принято ходить в гости, а также принимать в доме незнакомых людей. Считалось, что такой человек может внести в дом порчу и сглазить детей. Кроме этого, нельзя принимать подарки, особенно если презент принес неизвестный человек. Люди верили, что вместе с подарком можно принять чужие беды и несчастья.
Сон, который приснится в ночь на 13 октября может оказаться полезным, поскольку сможет подсказать, как решить старые проблемы или какое направление деятельности выбрать, чтобы получить прибыль.
Приметы о погоде:
- Если 13 октября пошел снег, то настоящая зима начнется еще не скоро.
- Если выпавший снег сухой, то лето будет урожайным.
- Если белки поменяли шубки, то зимой сильных морозов не будет.
- Если 13 октября журавли отправились в полет, то зима уже не за горами.
Автор: Яна Лан
Фото: freepik.com