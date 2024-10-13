Обеспечит благополучие: что обязательно нужно сделать 13 октября в день Михаила Соломенного

Православные христиане 13 октября чтут память святителя Михаила. В народном календаре праздник получил название Михаил Соломенный, так как в этот день было принято перенабивать матрасы свежей соломой.

Что можно и нельзя делать на Михаила Соломенного

13 октября – это день, который предшествует празднику Покрову Пресвятой Богородицы, поэтому его посвящали уборке дома. Например, меняли солому в матрасах, чтобы зимой было удобнее и теплее спать.

При этом, использованную солому следовало обязательно сжечь. Считалось, что огонь сожжет не только старую набивку, но и все домашние проблемы, беды и несчастья. Кроме соломы, в костер отправляли все старые и поношенные вещи, а также пришедшую в негодность обувь. Так поступали для того, чтобы освободить пространство для всего нового и хорошего.

Согласно народным приметам, следовало утром надеть чистую одежду, это должно было привлечь благополучие на весь год. А если встретить день в грязном и заношенном белье, то удача может обойти стороной и весь год придется бедствовать.

На Михаила Соломенного было не принято ходить в гости, а также принимать в доме незнакомых людей. Считалось, что такой человек может внести в дом порчу и сглазить детей. Кроме этого, нельзя принимать подарки, особенно если презент принес неизвестный человек. Люди верили, что вместе с подарком можно принять чужие беды и несчастья.

Сон, который приснится в ночь на 13 октября может оказаться полезным, поскольку сможет подсказать, как решить старые проблемы или какое направление деятельности выбрать, чтобы получить прибыль.

Приметы о погоде:

Если 13 октября пошел снег, то настоящая зима начнется еще не скоро.

Если выпавший снег сухой, то лето будет урожайным.

Если белки поменяли шубки, то зимой сильных морозов не будет.

Если 13 октября журавли отправились в полет, то зима уже не за горами.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com