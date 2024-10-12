Покровская родительская суббота: что можно и нельзя делать в праздник 12 октября 2024 года

Православные христиане 12 октября 2024 года отмечают Покровскую родительскую субботу. Этот праздник установлен в честь другого события – праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который каждый год проходит 14 октября.

Соответственно суббота перед Покровом называется родительской. Она не зависит от конкретной даты и по традиции в этот день верующие посещают кладбища и поминают усопших родственников.

Что можно и нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 12 октября

Следует отметить, что Покровская родительская суббота скорее народный праздник, так как не все регионы страны ее официально отмечают храме. Однако, это не значит, что нужно отказываться от поминовения родных и близких. Ведь на каждой литургии батюшка читает молитвы и за живых, и за души ушедших в мир иной.

Как правило, православные христиане на родительскую субботу сначала идут на службу в храм, а затем отправляются на кладбища, чтобы привести в порядок могилы. Тем более, что зима уже не за горами и место последнего упокоения родных людей нужно очистить от старых цветов и травы.

По православной традиции, на кладбищах не едят и не пьют спиртные напитки. Около могилы рекомендуется прочитать молитву об упокоение и оставить немого крупы для птиц. Поминальную трапезу устраивают дома. По обычаю, на стол ставят кутью и блины. Остальные продукты можно подобрать на свой вкус или приготовить то, что при жизни любили покушать ваши родственники. Во время поминальной трапезы не стоит предаваться печальным мыслям, но и слишком веселиться также не рекомендуется.

Приметы о погоде:

Если утро на Покровскую субботу туманное, то еще 3 дня простоит теплая погода.

Если на деревьях утром иней, то день окажется солнечным и без дождей.

Если на Покровскую субботу гремит гром, то зимой выпадет много снега.

Если на небе мерцают звезды, то следующий год будет урожайным.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com