Отпугнут удачу и разрушат планы: в Харитонов день даже обычные дела могут навредить

Православные христиане 11 октября чтут память святого Харитона Исповедника, основателя двух монастырей на Святой Земле. В народном календаре, праздник получил название Харитонов день, который всегда считался опасным и неблагополучным.

Святой Харитон Исповедник жил в самые страшные времена, когда на христиан были свирепые гонения со стороны язычников. Однако, святой смог не только сохранить веру, но и научить христианству других людей. Святой Харитон основал два монастыря – Иерихонский и Суккийский, которые со временем превратились в центры духовной жизни.

Несмотря на то, что в православной традиции праздник 11 октября считается обычном днем, но все же верующие должны остерегаться осуждения ближних и постараться отказаться от увеселений и различных искушений. Следует отметить, что и народные традиции диктуют людям указание провести день тихо и смиренно.

Харитонов день считался крайне неблагоприятным для новых начинаний. Если вам предстоит заняться новой работой, то постарайтесь выбирать самые простые задачи, в исполнении которых вы уверены. В противном случае, удача может отвернуться – гласят народные приметы.

Также, на Харитонов день не стоит строить планы. Пусть жизнь идет свои чередом. В старину верили, что любой план будет нарушен, а если плана нет, то неприятности обойдут человека стороной.

Кроме этого, считалось, что даже обычные дела могут обернуться неприятностями. Поэтому, на Харитонов день не выносили мусор, а уборку и стирку старались перенести на другое время. Вместо работы по дому, хозяйки предпочитали печь сладкие пироги, которые позволят развеселить домочадцев.

В Харитонов день следили за направлением ветра. Если он дует с севера, то зима будет суровая и долгая. Тогда следовало подготовить зимние вещи, ведь морозы могут наступить уже совсем скоро.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com