«Ждун» - что покажут в российской экранизации знаменитого интернет-мема?

Совсем недавно было много разговоров на тему, что мол, наши кинематографисты (да и не только наши скажем честно) с большим удовольствием снимают ремейки любимых старых советских фильмов. И не могут создать ничего нового и оригинального. Но, как оказалось не только могут, но и уже сняли. Причем весьма неожиданной будет премьера – экранизация интернет-мема «Ждун». Напомню, что это уже вторая отечественная экранизация интернет-мема в этом году – первой стал телевизионный сериал «3 сентября» основанный на одноименной песне Михаилу Шуфутинского, которая также стала представителем интернет-юмора в Рунете…

Кто же такой этот самый Ждун? Первоначально это была странноватая статуя, установленная на территории нидерландской детской больницы в городе Лейдене. Автором изображения является нидерландская же художница Маргрит ван Бреворт, которая выиграла конкурс и получила право установить свою работу около больницы. Любопытно бы посмотреть на других участников, учитывая, что же судьи выбрали в качестве победителя! В любом случае в 2016 году, эта скульптура стала самой фотографируемой достопримечательностью этого нидерландского города.

А вот в Рунете Ждун появился в январе 2017 году на известном юмористическом сайте «Пикабу». Изображение вскоре стало узнаваемым интернет-мемом и Ждун стал героем многих шуток, комиксов, карикатур и прочих картинок от наших умельцев.

А вот уже в нашем, 2024 году Ждун совершенно неожиданно и без анонсов стал главным героем одноименного художественного фильма.

А что по сценарию этого фильма спросите вы? Лично мне краткое описание этой ленты живо напомнило события старого любимого комедийного сериала «Альф». Некий пришелец попадает на Землю, начинает жить в самой обычной семье и постепенно отношение налаживаются как с пришельцем, так и внутри семьи.

Насколько история Ждуна перенесенная на большой экран будет интересная зрителям, будет известно после премьеры, которая состоится 20 марта 2025 года.

автор Иван Гордеев

фото kinopoisk.ru