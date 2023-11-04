У нее дурной вкус. Продажа дачи Пугачевой в очередной раз сорвалась из-за устаревшего дизайна

Как известно Алла Пугачева выставила в России на продажу большое количество недвижимого имущества. Однако потенциальные покупатели не торопятся скупать “дворцы” Примадонны. Например, дача в подмосковном Солнечногорске, не может найти покупателя более двух лет. Даже скидка на 100 млн. руб. не помогает. И вот кажется нарушается покупатель, но сделка сорвалась совершенно по другой причине.

Казалось бы, снижение цены со 225 до 125 млн. руб отличное предложение, но будущим владельцам не понравился ремонт, который был сделан на даче. Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина, который принял решение прикупить дачу Пугачевой отказался это делать в последний момент. По его мнению дизайн дома сильно устарел, его в этом поддержали его родственники.

Но все же не все потеряно. По данным все того же Mash, к четырехэтажному дому еще три потенциальных покупателя. На этом фоне стоимость лота даже подросла до 152 млн. руб., однако возможен торг, если покупатель вносит задаток.

Дача Пугачевой представляет собой здание общей площадью 760 кв. м. В помещении есть лифт, кинотеатр, бассейн и хаммам. Территория дачи, с учетом береговой линией равна 80 соткам. Ранее здесь по очереди жили близкие родственники Пугачёвой, внук Никита Пресняков, внучка. Теперь все это богатство никому не нужно …



автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com, t.me/mash