Обижаются даже на комплименты: эти 3 знака зодиака самые ранимые и сентиментальные

Представители этих трех знаков зодиака необычайно ранимые и сентиментальные создания. Именно они чаще других плачут, просматривая фильмы, а также могут надуться на любое неосторожно сказанное слово. Чтобы оставаться с ними в хороших отношениях, необходимо тщательно продумывать то, что вы собираетесь им сказать и при каких обстоятельствах.

Телец

Кажущийся грозным Телец, на самом деле имеет тонкую ранимую натуру. Что может обидеть Тельца, предсказать невозможно. Не так посмотрели, не то сказали, Телец обижается буквально на все.

Для представителей знака очень важно, чтобы им восхищались. Но, аккуратней с комплиментами, если Телец заподозрит, что над ним насмехаются, то обязательно начнет дуться и рассказывать всем, какой вы не тактичный и злой человек.

Телец может обидеться по любому поводу, но особенно плохо он переносит, когда его игнорируют. Если вы случайно забыли ответить на сообщение Тельца, то будьте уверены, что попадете в его черный список. Но, у Тельцов есть одна особенность, они умеют прощать своих обидчиков и быстро забывают резко сказанные слова.

Рак

От природы Раки мнительны и постоянно сомневаются в том, что им говорят другие. Единственные люди, которые могут обращаться с представителями знака как угодно, это те, кого Раки по-настоящему любят. Им они доверяют и любое обидное слово воспринимают, как справедливую критику.

Остальным следует проявить осторожность в общении с этими людьми, так как Рак может обидеться буквально на все и особенно если вы вздумаете усомниться в их способностях. Раки любят, когда их хвалят и признают их таланты.

Водолей

Сами Водолеи не прочь поиздеваться над окружающими, но критики в свой адрес не переносят. Любое неосторожное слово может вызвать у Водолея приступ гнева. Вас тут же постараются вычеркнуть из списка друзей и станут относиться, как к пустому месту. Получить прощение Водолея практически невозможно.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com