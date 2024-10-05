Пророчество ожидает каждого: что нужно обязательно сделать 5 октября 2024 года

Православные христиане 5 октября вспоминают пророка Иону, который по Божьему промыслу 3 дня провел в чреве кита, а затем стал проповедником христианской веры. В народном календаре Ионов день получил другое название – Листопад.

Согласно народным поверьям, праздник Листопада считался мрачным и тяжелым днем. Как правило, в это время начинают дуть холодные ветры, которые срывают листья с деревьев. Дни становятся все короче, что народным представлениям открывает двери для разгула нечисти.

Поэтому, в Листопад нельзя ругаться и ссориться. Любой конфликт способен привлечь к человеку злобных духов, а уж они постараются завладеть его телом. По возможности люди старались находить компромисс и пресекать скандал в самом начале.

Оберегом от нечистой силы служили осиновые ветки. Считалось, что в Листопад нужно подойти к осине и срезать с нее ветку. Затем ее разрезали на несколько частей и раскладывали по карманам всем домочадцам. Люди верили, что осиновая палочка станет надежной защитой от колдунов, ведьм и злых духов.

Если день считался мрачным и опасным, то ночь могла оказаться пророческой и приоткрыть завесу тайны будущего. Чтобы узнать пророчество, следовало вовремя лечь спать и постараться запомнить свой сон. В ночь на 5 октября сновидения считались вещими и могли рассказать о том, что ждет человека в ближайшее время.

Поскольку пророк Иона провел в чреве кита 3 дня, на праздник было запрещено есть рыбу, а также ходить на рыбалку. Так поступали в память об этом событии, которое учило людей смирению и духовности.

Кроме этого, в праздник Листопада обращали внимание на клены, черемуху и осины. Если к 5 октября эти деревья сбрасывали листья, то уже в ближайшее время можно ожидать приход зимы и даже морозную погоду. А если на елках был скудный урожай шишек, то считалось, что зимой будет много теплых дней.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com