Валерий Леонтьев возвращается на большую сцену, повторив трюк Пугачёвой

Валерий Леонтьев стал одним из российских звезд шоу-бизнеса, которые три года назад неожиданно исчезли из эфира. Они предпочли отмолчаться по известной теме. А Леонтьев заявил, что вообще решил завершить свою концертную деятельность. Одна стало известно, что у певца резко изменились планы…

Он возвращается в Москву из США, и уже известно как минимум о трех концертах, в которых он примет участие. 8 и 9 ноября он выступит на юбилейных концертах Игоря Крутого. Таким образом певец решил поддержать известного композитора, с которым они много лет дружат.

Третий концерт состоится в Дубае в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025. Новогодняя гала-ночь рассчитана на богатых клиентов, которые будут богато накрытыми столиками, а артисты будут их развлекать на сцене. Леонтьев на этом мероприятии будет самым звездным участником.

По данным издания МК стоимость одного концерта Леонтьева составляет 6 млн. руб., а в новогоднюю ночь достигает 10 млн. руб. Другие концерты пока находятся на стадии обсуждения.

Таким образом Валерий Леонтьев проделал трюк, который до этого исполняла Алла Пугачева, объявившая в определенный момент о прекращении своей творческой карьеры, но через некоторое время вернулась на сцену и продолжила выступления. Ничего личного, это бизнес…

фото globallookpress.com Автор Иван Гордеев