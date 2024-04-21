Сериал "Офис" решили снять по-новому: стали известны первые детали перезапуска

Кинокомпания Universal Television, которая занимает производством различных телевизионных сериалов, планирует уже в ближайшем времени начать разработку нового проекта. Речь идёт о перезапуске популярного комедийного сериала "Офис", который получил большую популярность среди зрителей со всего мира.

Напомним, что сериал "Офис" впервые появился на экранах ещё в 2001 году. Речь идёт о британском многосерийном фильме, повествующем о работниках компании, которая занимается производством бумаги. Позже была снята американская киноадаптация этой картины, которая получила признание критиков и завоевала большую популярность у зрителей, сообщает информационное издание "Канобу".

Сейчас стали известны первые детали нового перезапуска этого сериала. В съемках примут участие актёры Донал Глисон и Сабрина Импаччаторе. Шоураннером проекта станет Грег Дэниэлс, который уже принимал участие в создании оригинальной версии картины. О дате выхода этого многосерийного фильма пока ничего не сообщается, а сюжет также держится в секрете.