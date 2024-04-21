Смогли преодолеть все проблемы? После слухов о разводе Кудрявцева решила вернуться к мужу

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которую в начале 2024 года буквально преследовала "чёрная полоса" в жизни, по всей видимости, смогла вернуться к нормальной жизни. Накануне в социальных сетях появилась новая фотография, на которой можно увидеть звезду в компании своего мужа Игоря Макарова.

Напомним, что ещё в январе Лера Кудрявцева напугала своих подписчиков крайне необычным постом, в котором сообщила о проблемах в личной жизни. Она призналась, что её супруг испытывает серьёзные проблемы с алкоголем, из-за чего семейная жизнь стала для неё настоящим испытанием. В интернете даже появились слухи о скором разводе Кудрявцевой и Макарова.

Позже Кудрявцева заявила, что планирует отправить своего мужа на лечение от алкогольной зависимости. Однако проблем у звезды только прибавилось - она получила довольно серьёзную травму ноги на съёмках и была вынуждена обратиться за помощью к врачам. После операции телеведущая ещё продолжительное время была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске и костылях, сообщает информационное издание "Вечерняя Москва".

Сейчас, по всей видимости, звёздная семья смогла преодолеть все проблемы. По последним снимкам, которые появились в социальных сетях, можно предположить, что Кудрявцева всё-таки решила вернуться к мужу. Возлюбленные сходили вместе в ресторан в компании своих детей.