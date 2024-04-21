Не тратит время зря: Бондарчук давно не появлялся на публике с женой - объяснение найдено

Известный российский актёр, режиссёр Фёдор Бондарчук в очередной раз появился на публике в одиночестве. Он пришёл на премьеру одного из фильмов без своей супруги Паулины Андреевой, что вызвало бурю негодование у поклонников. В сети Интернет поползли слухи о возможном расстоянии звёздной парочки.

Фёдор Бондарчук уже не в первый раз посещает различные светские мероприятия в гордом одиночестве. Обычно он приходил на премьеры и показы в компании своей супруги, но теперь всё изменилось. Фанаты предположили, что между возлюбленными мог произойти серьёзные конфликт, другие и вовсе считают, что супруги готовятся к скорому разводу.

Однако объяснить такое решение Фёдора Бондарчука можно довольно просто. Он давно не появлялся на публике с молодой женой, поскольку у Паулины Андреевой довольно плотный график, и она работает над множеством различных проектов, из-за чего не может посещать светские рауты, сообщает информационное издание "7Дней".

"Переживать за их отношения явно не стоит — Андреева просто-напросто сосредоточена на работе и не хочет тратить своё время на светские выходы", — заметил неназванный источник.

Напомним, что ранее Фёдор Бондарчук в одном из интервью признался, что буквально посвятил всю свою жизнь своей супруге. Он заметил, что Паулина Андреева каждый день радует его своими творческими успехами.