"Это не в моих принципах": Бузова раскрыла секрет своей стройной фигуры - дело не в спорте

Известная российская певица и телевизионная ведущая Ольга Бузова рассказала своим подписчикам, что рассчитывает полностью избавиться от лишнего веса к лету. Она опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором показала свою обычную тренировку в спортзале.

По словам звезды, в последнее время у неё возникли проблемы в борьбе с лишними килограммами. Несмотря на изнурительные тренировки вес не уходит, что очень расстраивает Бузову. Однако девушка призналась, что не намерена унывать и рассчитывает добиться результата уже к началу лета.

Певица также раскрыла секрет своей стройной фигуры. Она призналась, что поддерживает себя в форме не только с помощью спорта. В качестве дополнительной меры Бузова придерживается специальной диеты, построенной на принципах правильного питания. Такой подход позволяет добиться желаемых результатов, сообщает информационное издание МузТВ.

"Вес пока не уходит. Но я знаю, что нужно минимум продержаться хотя бы 21 день на ПП и спорте, и потом только можно будет заметить результат. Поэтому я не сдаюсь! Это вообще не в моих принципах", — заметила Бузова.

Артистка также обратила внимание, что готова своим примером мотивировать подписчиков, которые испытывают сложности из-за лишнего веса.