"Подкосило страшным образом": Валерия рассказала, как чуть не потеряла любимого человека

Знаменитая российская эстрадная певица Валерия в одном из интервью призналась, что всерьёз опасалась потерять своего супруга, музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Всё дело в том, что несколько лет назад от тяжело заболел, находясь в другой стране. Однако беда обошла звёздную пару стороной.

Валерия призналась, что во время одной из совместных поездок с супругом их настигла коронавирусная инфекция. Иосиф Пригожин, который, по признанию самой певицы, всегда следит за своим здоровьем и находится в хорошей форме, столкнулся с опасными для жизни осложнениями. Болезнь протекала в крайне агрессивной форме, а продюсер оказался в больнице.

По словам Валерии, она очень сильно переживала за своего возлюбленного. Певица опасалась, что может потерять любимого человека. Но беда обошла их семью стороной, а Пригожин быстро пошёл на поправку и полностью восстановился после опасного заболевания, сообщает издание МузТВ.

"Его подкосило страшным образом. Я сначала даже не понимала, насколько это серьёзно, потому что Иосиф со мной не общался по телефону, мы переписывались", — призналась Валерия.

Сейчас звёздная пара предпочитает не вспоминать об этом сложном моменте, который возник в их жизни. Валерия и Иосиф Пригожин продолжают заниматься музыкальным творчеством, радуя своих поклонников новыми песнями.