"Все жалуются на кризис": стали известны детали возвращения группы "Тату" на большую сцену

После длительного перерыва группа "Тату" все-таки согласилась выступить на одном из мероприятий, которое проходило в Минске. В 2022 году участницы группы Юлия Волкова и Елена Катина провели мини-концерт за довольно большой гонорар. К такому выводу пришёл музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В интервью информационному изданию news.ru он раскрыл детали временного возвращения группы "Тату" на большую сцену.

Напомним, что группа "Тату" официально распалась ещё в 2011 году. Участницы решили заняться сольной карьерой. В 2014 году они всё-таки попытались воссоединиться, но сделать этого так и не удалось. В сентябре 2022 года Юлия Волкова и Елена Катина всё-таки встретились ради совместного выступления группы в Минске. Они выступили на Ovion Show, исполнив несколько популярных композиций.

Евгений Бабичев рассказал о деталях возвращения группы "Тату" на большую сцену. Он обратил внимание, что за 15-минутное выступление участницы получили внушительный гонорар, размер которого составлял около 20 миллионов рублей.

"Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса, но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная. Учитывая, что сейчас все жалуются на кризис, а девушки на данный момент не являются топовыми артистками", — заметил продюсер.

По словам Бабичева, несмотря на совместное выступление, о воссоединении группы речи не идёт. Солистки приняли решение принять участие в данном мероприятии, но не планируют продолжать совместное творчество.