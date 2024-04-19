Парад нарядов и блистающий Киркоров: Валерия с размахом отметила день рождения

Валерия поделилась с фанатами любопытными кадрами с праздничной вечеринки. Звезда, в частности, показала, что сменила как минимум пять нарядов в течение вечера. Гостей певица встречала в элегантном вечернем платье. Позже она примерила облегающий комбинезон с открытыми плечами. На сцену она выходила уже фактически в концертном наряде.

Валерия пригласила многих коллег в мире шоу-бизнеса, закатив своеобразный многочасовой концерт. Каждый гость хотел оригинально поздравить именинницу и обычно все заканчивалось очередным музыкальным номером. Певицу поздравили Филипп Киркоров, Влад Топалов, Сергей Лазарев и многие другие знаменитости.

Поп-король затмил всех присутствующих на вечеринке, явившись в предельно ярком и даже вызывающем образе – Филипп примерил красную водолазку, цветастый кардиган, подчеркнув наряд массивным золотым колье.

Помимо песен и теплых поздравлений от друзей и коллег Валерия получила огромные букеты цветов массу подарков и драгоценностей.