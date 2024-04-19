Ссорятся ужасно: таролог раскрыла правду об отношениях между Орбакайте и Пугачевой

Примадонна сильно подставила свою дочь, выдав не так давно ряд громких антироссийских высказываний. Она не думала о своей карьере, на которой давно поставила крест, но забыла о работе дочери, сильно пострадавшей из-за несдержанности звездной матери. На днях Орбакайте трогательно поздравила маму с юбилеем, делая вид, что в их семье ничего не изменилось. На самом деле Кристина вынуждена притворяться, чтобы не давать повода для скандальных слухов. Она винит мать в своих неудачах и фактическом изгнании из РФ и не стесняется предъявлять за это претензии.

Об истинных отношениях между Орбакайте и Пугачевой после скандальной выходки последней журналистам рассказала таролог Марианна Абравитова, отметив, что правду ей раскрыл последний расклад на звездную семью. Она отметила, что Примадонна серьезно подпортила репутацию дочери в РФ, лишив ее основного источника заработка. Кристина молчит только на публике. В личном общении она «разносит мать», не сдерживая эмоции. Пугачева отвечает тем же, ибо не привыкла перед кем-то отчитываться.

«Ультиматумы предъявляются с той и другой стороны. Они сейчас в глобальном таком кризисе, в ссоре, и никаких тенденций к улучшению отношений не намечается», – заверила Абравитова.

Таролог повторила, что Кристина никогда не признает конфликта с матерью. Публике будут до последнего показывать радужный фасад семейного благополучия.