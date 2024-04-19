«Бабушка поседела от моих выкрутасов»: Никита Кологривый поделился семейным фото

Никита опубликовал на своей странице фото, на котором он стоит в обнимку с дедушкой, бабушкой и младшим братом. Судя по фону за спиной семейства, на тот момент еще будущий актер приехал к родственникам в деревню. Кологривый признал, что родным пришлось натерпеться из-за его, мягко говоря, вздорного характера.

«Бабушка, слава Богу, живая, хоть уже и седая от моих поступков. Но до сих пор стоит за меня горой. По середине мой братик Матвей. Уже боксер, в том же клубе, что и я занимался», – описал семейный кадр актер.

Никита напомнил, что дедушка уже покинул этот мир. Его семья всегда переживала из-за скандальных ситуаций, в которые вечно вляпывался звездный внук. Актер еще раз извинился перед всеми за неподобающее поведение в новосибирском баре и поблагодарил родных за хорошее воспитание, которое все же заставляет его браться за голову и работать над собой.