Весь пол в крови: Настасья Самбурская травмировала коллегу по сцене

Настасья пожаловалась фанатам на крайне неудачный съемочный день. Она приняла участие в небольшом проекте – актрисе досталась главная роль в короткометражке. В совместной сцене с Антоном Филипенко Самбурская одно нечаянное движение рукой и при этом сильно приложилась, разбив коллеге нос.

Актриса показала, как ее напарник по съемкам сидит на корточках на фоне почтовых ящиков (сцену снимали в обычном подъезде) и буквально истекает кровью. Актер придал руки к носу, пытаясь салфеткой унять кровотечение.

«Закончили с Антоном сниматься в коротком метре. Это не грим, к сожалению… Неудобняк», – прокомментировала инцидент Настасья.

Коллега Самбурской не обиделся и отреагировал на происшествие с юмором. Актера быстро привели в чувство медики, однако съемки пришлось приостановить. Филипенко так и не смог в достаточной мере прийти в норму.

Любопытно, что Настасья в последнее время не раз жаловалась на слабость современных мужчин, сетуя на то, что ее просто боятся из-за твердого характера и мощной харизмы. Актриса скорее всего и подумать не могла как скоро ей представится возможность доказать свои слова на практике.