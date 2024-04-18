«Увесистая оплеуха»: Лолита рассказала, как Пугачева отреагировала на вечеринку Ивлеевой

Певица признала, что у нее с Аллой Пугачевой состоялся довольно-таки жесткий разговор после скандала с так называемой голой вечеринкой. Лолита встретилась со старшей подругой и спокойно выслушала обоснованную критику и сдержанные нравоучения. По факту, Примадонна отвесила Милявской увесистую моральную оплеуху, которую та полностью заслужила.

«После «голой» вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: «Надо бы быть умнее в этом возрасте». И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», – отметила звезда.

Милявская добавила, что всегда уважала и в то же время сильно боялась Примадонну. Алла в какой-то мере взяла над ней шефство и очень часто бесцеремонно отчитывала за ту или иную ошибку, особенно в самом начале сольной карьеры. Лолита признала, что раньше сильно обижалась на подругу и наставницу, но теперь понимает, что все ее наставления ей в итоге пригодились.