«Могла уйти из жизни великой»: Илья Резник странно поздравил Пугачеву с юбилеем

Илью Резника и Аллу Пугачеву связывают долгие годы дружбы. Поэт написал для певицы десятки хитов, по своему приложив руку к ее популярности. Иногда они конфликтовали, но очень быстро мирились. Песенник не разделяет позицию Пугачевой по отношению к России, но особо и не осуждает ее за бегство в Израиль и странные высказывания.

На днях известный актер Станислав Садальский взбудоражил общественность, обнародовав необычное стихотворение Резника, приуроченное к юбилею Аллы Пугачевой. Тем самым он очень разозлил Илью, который заверил фанатов, что Садальский буквально ворвался к нему домой, выудил нужную ему информацию и без спроса предал ее гласности. Несмотря на беспардонное поведение актера Резник не отрицает, что написал поздравление Примадонне и Станислав его не переврал.

«Конечно, я не ожидал, что она сможет уехать в столь непростое для страны время. Мне очень жаль Аллу – я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые ее всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни – дай Бог, не скоро – великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает. Я всю жизнь радею за Россию», – сообщил Илья журналистам, процитировав свое же поздравление.

Именно слова о величии и смерти наделали шуму в медиа и соцсетях. Поэт так и обратился к имениннице, напомнив тем самым, что она потеряла, отказавшись от России.