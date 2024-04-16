"Сумасшедшая идея": Соколовский готов пригласить на свадьбу всех фанатов - но есть нюанс

Известный российский певец Влад Соколовский после тяжёлого развода с Ритой Дакотой встретил новую возлюбленную. Ещё в 2022 году звёздная парочка узаконила свои отношения, но не смогла устроить пышную свадьбы из-за появления сына. Сейчас артист неожиданно объявил о желании всё-таки организовать настоящий праздник в честь их семьи.



Влад Соколовский рассказал, что планирует устроить пышную свадьбу с большим количеством гостей. Однако речь идёт не о совсем классическом мероприятии. Всё дело в том, что возлюбленные озвучили довольно странную идею, связанную с организацией и проведением этого праздника.



По словам певца, он готов пригласить на свадьбу любого желающего. Так, поклонники и фанаты также могут попасть на торжество. Однако за посещение этого мероприятия придётся отдать довольно внушительную сумму, сообщает информационное издание Voice.



"Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно, после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль", — объяснил певец.



Соколовский решил продавать билеты на свою свадьбу с Ангелиной Сурковой. О дате проведения этого странного мероприятия ещё ничего неизвестно, но приобрести такой пропуск можно будет за 2500 рублей. В каком именно формате состоится этот праздник - также не сообщает.