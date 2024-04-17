"Моих ошибок не повторяйте": Кологривый обратился к поклонникам после выходки в баре

Известный российский актёр Никита Кологривый, который получил большую известность благодаря участию в сериале "Слово пацана", продолжает удивлять общественность довольно странными перформансами. На этот раз он решил обратиться к зрителям, заявив о том, что планирует пересмотреть своё поведение и "перестать хулиганить".

Напомним, что Никита Кологривый получил большую популярность не только с помощью участия в кинопроектах, но и благодаря различным скандалам. В интервью он неоднократно делал довольно провокационные заявления о своих коллегах, критиковал их за отсутствие таланта, а также возмущался выбором актёров для тех или иных ролей.

Не так давно артист устроил настоящий дебош в одном из заведений Новосибирска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал приставать к официантке, а потом и вовсе укусил девушку. Однако на этом Кологривый решил не останавливаться и начать кидаться на гостей и работников заведения. Сотрудники полиции арестовали артиста, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 суток.

После своей провокационной выходки в баре актёр, по всей видимости, сделал выводы о своём поведении. Он обратился к своим поклонникам, заявив, что больше не будет хулиганить и устраивать новые провокации, сообщает издание StarHit.

"Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. <...> Дорогие друзья, смотрите и ходите в кино! Хулиганьте только в творческом пространстве. Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми", — заявил артист.

Подписчики по достоинству оценили такое заявление Кологривого. Они пожелали артисту творческих успехов, а также призвали отказаться от лишней и безосновательной критики других актёров.