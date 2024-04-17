"Врачи все запрещают": сын Куклачёва рассказал о состоянии отца после сложной операции

Знаменитый российский артист цирка, всемирно известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв находится на реабилитации после сложной операции на сердце. Артист уже идёт на выздоровление и готовится вновь выйти на сцену, чтобы порадовать зрителей своей шоу-программой. Об этом сообщил его сын Дмитрий. Он рассказал о состоянии отца после сложной операции, а также объяснил, как скоро Куклачёв сможет вернуться на сцену.

По словам Дмитрия, после операции Юрий Куклачёв чувствует себя достаточно хорошо. Об этом свидетельствует его желание скорее выйти из больницы и вернуться к любимой профессии. Артист также планирует встретиться с друзьями, а также вернуться на сцену, сообщает издание МузТВ.

"Он горит идеями и уже готов выходить на сцену, радовать публику, встречаться с любимыми друзьями, зрителями, давать интервью, но, естественно, врачи это все запрещают", — объяснил Дмитрий.

Напомним, что в честь своего 75-летия Юрий Куклачёв организовал благотворительный концерт. После выступления он внезапно почувствовал себя плохо. Медицинские специалисты, которые прибыли в концертный зал, заявили о необходимости срочной госпитализации. Было установлено, что у него произошёл инфаркт, из-за чего потребовалась срочная операция. Сейчас Куклачёв находится в реанимации под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.