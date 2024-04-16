Получала утром лично в руки: Лолита рассказала о тайных посланиях Киркорова Пугачёвой

Знаменитая российская эстрадная певица Лолита приняла участие в YouTube-шоу журналистки Ксении Собчак, в котором рассказала о дружбе с Аллой Пугачёвой. В интервью, посвящённом 75-летию Пугачёвой, Лолита решила поведать зрителям довольно интересную историю, которая произошла во время их совместных гастролей по Европе.

Во время интервью Лолита призналась, что всегда поддерживала Аллу Пугачёву, поскольку у них были довольно близкие и доверительные отношения. Она заметила, что регулярно участвовала в музыкальных шоу, которые когда-то устаивала Примадонна. Во время гастролей по Европе, которые проводились несколько лет назад, они с Пугачёвой решили посетить Швейцарию. Во время поездки произошёл довольно интересный случай, который Лолита запомнила надолго.

По словам Лолиты, её поразило, как к Алле Пугачёвой относился её тогдашний муж Филипп Киркоров. Певец очень переживал из-за отсутствия своей супруги, из-за чего регулярно отправлял ей романтические тайные послания с помощью факса. Каждое утро Пугачёва получала лично в руки очередное письмо от своего возлюбленного, сообщает издание "7Дней".

Милявская призналась, что даже иногда завидовала таким романтическим отношениям Пугачёвой и Киркорова. Всё дело в том, что в тот момент её личная жизнь складывалась совсем иначе - муж Александр Цекало практически не проявлял знаков внимания и даже пытался отстраниться от своей супруги.