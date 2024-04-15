"Я же насквозь тебя вижу": Филипп Киркоров набросился на Даву из-за Ольги Бузовой

Популярный российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который принимал участие в шоу "Сокровища императора", не смог продолжить борьбу за 1 миллион юаней. Артист был вынужден покинуть передачу, но перед этим обратился к своему сопернику рэперу Даве, с которым они когда-то было в дружеских отношениях.

Перед тем, как покинуть шоу Филипп Киркоров буквально набросился на Даву, заявив, что прекрасно понимает, для чего тот решил принять участие в этом проекте. Во время обсуждения последних испытаний певец заявил, что Манукян пришёл на шоу не ради денег и популярности. Однако за всё это время не смог признать этот факт, что разочаровало короля отечественной эстрады.

По словам Киркорова, Дава пришёл на "Сокровища императора" только ради того, чтобы вернуть расположение своей бывшей возлюбленной телеведущей Ольги Бузовой. Ещё в первом выпуске зрители стали свидетелями необычной сцены, когда рэпер вручил певице роскошный букет цветов и признался в чувствах, сообщает информационное издание 78.ru.

"Ты же тут ради этого, да? Показать, что она потеряла, какого мужика. Я же насквозь тебя вижу, и её вижу, и чувствую! Ты же знал, что она ведущая, и она знала, что ты будешь", — заявил Киркоров.

Рэпер Дава, в свою очередь, остался под впечатлением от упрёков своего соперника, но замялся и оставил их практически без ответа.