"Хочется вставить кляп": Валерия раскрыла, почему поведение Иосифа Пригожина её раздражает

Знаменитая российская певица Валерия приняла участие в новом выпуске "Шоу Воли", где рассказала о своей музыкальной карьере, личной жизни и супруге Иосифе Пригожине. По словам артистки, многие считают, что у них с мужем идеальные семейные отношения, но такие заявления далеки от истины.

Валерия призналась, что иногда поведение Иосифа Пригожина её сильно раздражает. Всё дело в том, что музыкальный продюсер довольно громко разговаривает по телефону, обсуждая рабочие вопросы дома. Это буквально становится настоящим испытанием для его возлюбленной.

По словам певицы, Пригожин может "заполнить всё своим присутствием". Его громкий и эмоциональный голос не даёт ей сосредоточиться на важных вещах. Особенно это проявляется в домашних условиях, когда продюсер общается по телефону на повышенных тонах, находясь в одной комнате со своей женой, сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Не могу этого терпеть, порой просто хочется вставить кляп. Я предпочитаю культурно попросить его уйти", — объяснила певица.

Пригожин, в свою очередь, заметил, что одного кляпа, чтобы исправить его будет мало. Он в шутку посоветовал супруге использовать ещё и наручники, чтобы он не смог добраться до телефона.