Застала врасплох: дочь Леонида Агутина удивила папу приятными известиями

Младшая дочь Леонида Елизавета, по всей видимости, решила порадовать отца, опередив сестру в создании семьи. Правда, папе она сообщила об этом не сразу. Первым об изменениях в жизни Елизаветы узнал ее дед – Николай Агутин. Он и поделился приятными новостями с журналистами.

Дочка Леонида давно живет в США. Она выбрала творческую профессию и уверенно строит карьеру певицы за океаном. Последние несколько лет она встречается с продюсером Джоном Самуэлем. Елизавета тщательно скрывает все подробности личной жизни, причем не только от фанатов, но и от родителей. С дедушкой же она ведет себя более откровенно и не сдержалась, когда бойфренд сделал ей предложение.

«Лиза с молодым человеком приезжала в Москву недавно. Симпатяга пацан. Он ей уже сделал предложение, и колечко было», – рассказал журналистам Николай.

Отец Леонида Агутина иронично отметил, что внучка застала его сына врасплох своим приездом с парнем. Позже он сам сообщил певцу о помолвке и Леонид схватился за сердце – для него это было полной неожиданностью.