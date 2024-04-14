«Бывшие кусают локти»: Анна Семенович раскрыла любопытные подробности о новом бойфренде

Анна Семенович довольно-таки долго скрывала, что состоит в отношениях. Лишь совсем недавно звезда признала, что у нее есть возлюбленный, которые сделал ее счастливой. Певица так и не назвала имени своего избранника и описывает его лишь намеками. Так фанатам стало известно, что мужчина звезды почти ее ровесник, он – состоятельный бизнесмен и регулярно преподносит любимой дорогие подарки.

На днях Анна рассекретила отношение возлюбленного к созданию большой семьи. Она признала, что он уже несколько раз намекал на свадьбу и не против завести детей. Также Семенович отметила, что ее бойфренд не любит публичности. Именно поэтому она до сих пор не представила его фанатам. Звезда иронично добавила, что этим он выгодно отличается от всех ее бывших, многие из которых до сих пор хвастаются романом с певицей.

«Мои бывшие кусают себе локти. Я самое яркое событие в их жизни. Они теперь ходят по Москве и рассказывают: «Я бывший Анны Семенович». А я думаю: «Боже, как я тебя осчастливила, дурачок», – не скрывая сарказма отметила звезда.

Объяснения Анны о скрытности ее избранника вполне похожи на правду. Злые языки, однако, распускают слухи, что не все так просто в жизни таинственного незнакомства. Критики Семенович уверены, что ее мужчина просто женат и скрывает свое лицо, чтобы не спровоцировать громкий скандал.