Басков в роли тамады и Билан на сцене: Жасмин с размахом отметила свадьбу сына

На днях сын Жасмин Михаил обвенчался со своей невестой Евой Хачатурян по еврейской традиции – в рамках обряда хупа. В честь такого события звездная мама закатила роскошную вечеринку в одном из лучших ресторанов Москвы. Певица пригласила на свадьбу несколько сотен гостей, среди которых было много ее коллег по сцене. Все приглашенные звезды пытались удивить молодоженов оригинальным подарков.

Иосиф Пригожин и Валерия, не мудрствуя лукаво, вручили влюбленным деньги. Филипп Киркоров преподнес довольно-таки оригинальный презент – он подарил молодоженам огромный букет цветов, но главным подарком стал мини-концерт. Певец выступал перед гостями вечеринки около 40 минут.

По подсчетам журналистов, Жасмин потратила на организацию свадьбе больше 10 миллионов рублей. Арендованный зал ресторана украшали живые цветы. Меню пестрило деликатесами. В роли тамады выступил сам Николай Басков. С внушительным концертом выступил Дима Билан, ну а главный сюрприз, как уже упоминалось выше, преподнес Филипп Киркоров. Певец по традиции сменил с десяток нарядов в конце небольшого концерта похвастался татуировкой на всю спину и обновленным прессом.