"Её вообще всегда не хватало": SHAMAN раскрыл секрет своего творческого успеха

Известный российский эстрадный певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN, принял участие в представлении дрессировщика кошек Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни». Он выступил с несколькими своими композициями, а также дал небольшое интервью, в котором рассказал о своей музыкальной карьере.

Певец SHAMAN, отвечая на вопросы журналистов информационного издания news.ru, признался, что ему довольно сложно ответить, в чём секрет его творческого успеха. Он заметил, что на протяжение 15 лет строил свою музыкальную карьеру, но наконец смог добиться признания со стороны слушателей.

По словам музыкального исполнителя, он завоевал большую популярность у своих поклонников благодаря честности, заметив, что в мире не хватает искренности. Именно такой подход позволил ему добиться успеха в творческой карьере и завоевать публику своими композициями и голосом.

"Представляете, я лет 15, наверное, шёл к тому, что сейчас есть. Если бы его (секрет) знал, конечно же, я бы раньше пришёл (к успеху). Поэтому я не могу сказать. Но, думаю, это честность. Её сейчас и вообще всегда не хватало", — заметил SHAMAN.

Юрий Куклачёв, в свою очередь, заметил, что очень рад тому, что в его шоу-программе принял участие певец SHAMAN. Артист признался, что его кошкам также понравилось выступление музыканта из-за особенного тембра голоса и спокойных композиций.

Напомним, что ранее стало известно, что Юрий Куклачёв был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт. Артист перенёс сложную операцию и находится под наблюдением врачей.