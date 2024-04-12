Ковёр чуть не привёл к срыву съёмок: Киану Ривз получил серьёзную травму на площадке

Известный голливудский актёр Киану Ривз, который решил сыграть главную роль в новой криминальной комедии "Удача", оказался в довольно затруднительном положении. Всё дело в том, что прямо во время съёмок он получил серьёзную травму, из-за чего был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Сообщается, что на съёмочной площадке во время очередного перерыва Киану Ривз споткнулся о ковёр и неудачно упал. В результате этого инцидента он получил перелом коленной чашечки и был доставлен в больницу.

"Примерно на 15-й день съёмок я сказал ему: "Эй, просто иди и остынь в своей гримёрке, отдохни 15 минут". И он по пути споткнулся о ковёр", — сообщил сценарист и режиссёр этого фильма Азиз Ансари.

Несмотря на тяжёлую травму, которую актёр получил во время съёмок, он всё-таки вернулся к работе. Ривза так воодушевил новый проект, что, несмотря на перелом, он даже планировал станцевать "Сальсу" в кадре, но съёмочная команда всё-таки отговорила его от такого решения, сообщает информационное издание rg.ru.

Следует заметить, что Киану Ривз является настоящим профессионалом своего дела и всегда выполняет все самые сложные трюки в фильмах самостоятельно. На этот раз из-за серьёзной травмы, вероятнее всего, он будет вынужден взять небольшой перерыв на полное восстановление.