"Старый пень с пузом": Васильева раскрыла детали неудачного свидания - вечер был испорчен

Известная российская актриса, народный артист России Татьяна Васильева рассказала о последнем неудачном свидании, с которого ей пришлось буквально сбежать. Она призналась, что мужчина, который пригласил её на встречу, испортил ей вечер своим странным поведением. В интервью Валерии Гай Германике она раскрыла детали этой истории.

По словам Васильевой, на последнем свидании она была не так давно. Она согласилась на встречу с богатым и серьёзным мужчиной, с которым познакомилась благодаря кассирше из магазина. Однако её спутник с первых минут встречи испортил впечатление о себе.

"Она сказала, что один богатый, серьезный человек очень хотел со мной познакомиться. Я нарядилась, пришла вся такая воздушная. Увидела его и сразу поняла, что надо уходить. Некрасивый, старый пень с пузом... а как же без него", — призналась артистка.

Романтический вечер окончательно был испорчен поведением её спутника. Мужчина попытался завязать разговор довольно необычным способом, показывая фотографии своей бывшей жены. Потом он и вовсе начал жаловаться на жизнь и своих детей, из-за чего Васильева приняла решение сбежать, сообщает издание Lady Mail.

Актриса призналась, что не ищет серьёзных отношений, поскольку ей хватает общения с детьми и внуками. Однако такой неудачный опыт первого свидания она запомнила на всю жизнь.