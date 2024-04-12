"Меня тут кокнуть могут": Куклачёв рассказал о переезде в Лондон из-за бандитских разборок

Знаменитый российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв признался, что ему пришлось скрываться от бандитов, которые на протяжение долгого времени угрожали ему расправой. Он заметил, что из-за этого был вынужден уехать из России в Великобританию.

В интервью информационному изданию KP.RU Юрий Куклачёв рассказал о довольно неприятном и опасном моменте в своей карьере. В 90-е года он столкнулся с серьёзными угрозами со стороны криминальных личностей, которые хотели завладеть зданием, находящимся под контролем артиста.

По словам Куклачёва, в середине 90-х он получил здание бывшего кинотеатра в аренду и планировал проводить в нём свои выступления. Однако сразу после этого к артисту нагрянули бандиты, которые планировали создать в помещении казино. Они неоднократно угрожали расправой, а также сожгли машину артиста и двери театра.

"Как только я получил здание в аренду на 50 лет, пришли интеллигентные люди: "Юрий, ты забрался на нашу территорию, мы уже договорились, что там должно быть казино". <...> Звоню в Лондон моему другу Питеру, владельцу всех цирков Англии: "Слушай, меня тут кокнуть могут", — вспоминает артист.

Куклачёв рассказал, что на фоне угроз был вынужден переехать в Лондон, поскольку серьёзно опасался за свою жизнь. Кошек ему пришлось отвести на дачу к отцу и построить для них отдельный домик.