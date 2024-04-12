Репутации конец: Эдгард Запашный высказался о поведении Пугачёвой - загнала себя в угол

Сбежавшая из России эстрадная певица Алла Пугачёва в последнее время даёт слишком много поводов для разговоров. В своих социальных сетях она позволяет себе писать оскорбления в адрес своих коллег, жителей России, а также агрессивно отзывается о своей Родине. Такое поведение вызывает беспокойство не только у фанатов и поклонников, но у отечественных артистов, которые не могут понять, с чем связаны такие выходки Примадонны.

Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный заметил, что такое поведение Аллы Пугачёвой сыграло с ней довольно злую шутку. Сбежав из России и устраивая различные неприличные перфомансы, она попросту разрушала свою карьеру и репутацию. Теперь певица оказалась в довольно затруднительном положении и не сможет вернуть себе былую популярность, несмотря на все возможные попытки, сообщает издание "Хибины".

"Сейчас Алла Борисовна Пугачева сама себя загнала в угол. Я с уважением отношусь к ней как к певице. Она действительно одна из величайших певиц Советского Союза, новой России. Но то, как она себя ведёт сейчас, — Кобзон в гробу переворачивается", — заявила Запашный.

Напомним, что ранее в России предложили признать Аллу Пугачёву иностранным агентом за её провокационные выходки и недостойное поведение. Сейчас певица пытается напомнить о себе с помощью новых музыкальных композиций, но столкнулась со стеной непонимания со стороны жителей России.