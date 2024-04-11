"Не проходит бесследно": Бузова жёстко проехалась по бывшему мужу - разрушила мечты фанаток

Известная российская певица Ольга Бузова в очередной раз рассказала о своём бывшем супруге футболисте Дмитрии Тарасове, за котором была замужем на протяжение 4 лет. В новом выпуске программы "Это нормально?" она жёстко проехалась по экс-возлюбленному, а также высказалась о мечтах своих поклонниц выйти замуж за футболиста.

Ольга Бузова, которая принимает участие в новом шоу в роли ведущей, призналась, что иногда вспоминает о бывшем муже Дмитрии Тарасове. Однако, по её словам, такой опыт семейных отношений был для неё неудачным. Она призналась, что молодым девушкам не стоит ввязываться в отношения с профессиональными спортсменами, поскольку такое решение может привести к довольно серьёзным последствиям, сообщает издание Voice.

"Девчулечки мои, ну не мечтайте вы выйти замуж за футболиста! Всё-таки, когда человек много лет получает мячом по голове, это не проходит бесследно", — заметила Бузова, намекнув на своего бывшего супруга.

Телеведущая разрушила мечты своих фанаток, призвав их рассмотреть в качестве избранника мужчин, которые выбрали другую профессию. Певица Валерия, которая также приняла участие в обсуждении этого вопроса, заметила, что необходимо найти близкого по духу человека, а уже потом смотреть на его профессию. Она заметила, что не понимает девушек, которые мечтают выйти замуж именно за футболистов.