«Не знаю, как реагировать»: адвокат Марии Шукшиной прояснила ситуацию с ее арестом

Несколько дней назад многие информационные издания удивили фанатов кино шокирующим известием о задержании Марии Шукшиной. Актрису якобы арестовали и увезли в неизвестном направлении «без причин и следствия». Сама звезда просто исчезла, выключив телефон. Знакомые и родственники не знают, что с ней случилось.

Ситуацию с пропажей известной актрисы в беседе с журналистами немного прояснила ее семейный адвокат Юлия Вербицкая-Линник, подчеркнув, что в истории с Шукшиной не стоит обращать внимания на громкие и скандальные новости. Скорее всего она сама же и распространила этот фейк. Родные и близкие давно привыкли к подобным выходкам и поэтому ее исчезновение их не очень встревожило. Такое уже случалось и не раз.

«Она сама своеобразная. Мария Васильевна делает такие заявления периодически, что мы даже не знаем, как на них реагировать. Я не знаю, что было в этом случае, но очень часто источником такого шок-контента в отношении себя становится именно она», – сообщила юрист.

Как известно, в последнее время Мария Шукшина практически не снимается в кино и вообще поставила на паузу все творчество ради общественной и политической деятельности.