Эмиграция сильно потрепала: бежавший из РФ Кирилл Сафонов неприятно удивил фанатов

Близкие родственники Кирилла Сафонова давно перебрались в Израиль, получив местное гражданство. Сам он тоже поначалу пытался эмигрировать – в самом начале своего восхождение в мире кино – и даже устроился в израильскую труппу «Гешер». На исторической родине, однако, Кирилл не добился особого успеха и вернулся в Россию. Звездным проектом для него стал сериал «Татьянин день», в буквальном смысле открывший ему дорогу в мир большого кино с бешеной популярностью и огромными гонорарами.

В 2022 году Сафонов внезапно записался в либералы, покинул Россию и переехал навсегда в Израиль. Его единственным более или менее успешным проектом стал спектакль «Обратный билет», который и кормил его в течение последних двух лет. Несколько дней назад он обратился в своим подписчикам с анонсом нового выступления, однако вызвал лишь жалость и недоумение в рядах фанатов. Вчерашний герой-любовник сильно сдал, располнел и постарел. Поклонников красавца их «Татьяниного дня» ужаснуло такое преображение.

Подписчики обрушились на актера с критикой за его «опустившийся» внешний вид. Фанаты считают, что Сафонов катастрофически себя запустил и стал похож на обычного пенсионера без задора в глазах и без будущего.