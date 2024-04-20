«Это миллионы рублей»: экс-депутат рассказал, как Пугачева продолжает зарабатывать в РФ

Алла Пугачева после всех ее антироссийских высказываний давно заслужила статус иноагента. Мало того, нужно в срочном порядке конфисковать все ее активы в России, в том числе и роскошный замок в деревне Грязи.

С таким призывом накануне выступил бывший депутат Госдумы Александр Худяков, подчеркнув, что Примадонна пока никак не поплатилась за враждебную позицию к собственной стране и продолжает на ней зарабатывать. Российские активы составляют основную часть ее доходов. Чиновник отметил, что тверская студия, которую певица посещала в прошлом году, на самом деле принадлежит ей, а не каким-то таинственным друзьям, которых она упомянула. Ко всему прочему она получает немалые деньги за авторские права на свои произведения и даже продолжает выпускать в РФ альбомы. Речь идет о миллионах рублей и никто не собирается перекрывать ей источники доходов.

Худяков выразил уверенность в том, что Алла пользуется покровительством высокопоставленных друзей в России. Иначе не объяснить ту ауру вседозволенности, которая ее окружает. Экс-депутат сообщил, что подал запрос на тщательную проверку вышеупомянутой студии в Твери, но ее тормозят на всех уровнях. Чиновник считает несправедливым и недопустимым на фоне всех происходящих в мире событий такое отношение к враждебно настроенным к России звездам.