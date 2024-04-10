Уже не до лабутенов: экс-солистка «Ленинграда» попала в больницу

Прославившаяся исполнением суперхита о лабутенах певица упала в обморок и попала в больницу. Накануне звезда поделилась с подписчиками странным снимком – бледная как смерть Алиса в черной маске предстала перед камерой в салоне авто. Под фото она сообщила, что ей внезапно стало плохо и оказалась на больничной койке с очень неприятным диагнозом.

«Закружилась голова, все вокруг взбесилось так, будто я на палубе корабля в шторм. Санитар вкатил мне гору каких-то лекарств и повез меня госпитализировать», – вспоминает певица.

Алиса признала, что в последнее время в ее жизни хватало стресса. Медики диагностировали нарушение кровообращение в мозгу. Из-за постоянных выбросов адреналина и кортизола в кровь у нее зажало височную, жевательную и трапециевидную мышцы. Они передавили артерии, ограничив насыщение мозга кислородом.

Певицу на сутки оставили в больнице, после чего отпустили домой, порекомендовав не нервничать, а лучше всего устроить отпуск. С выступлениями пока придется повременить во избежание рецидивов.