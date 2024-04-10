Золотая жила: Жора Крыжовников заработал огромные деньги на «Слове пацана»

Сериал об уличных бандах середины 80-х годов прошлого столетия взлетел на пик популярности за считанные дни. В России давно так тепло и бурно не принимали отечественный телепродукт. «Слово пацана. Кровь на асфальте» сразу же стал культовым сериалом на уровне сейчас уже легендарной «Бригады». А пока создатели картины интригуют фанатов слухами работе над продолжением журналистам удалось выяснить, какие материальные блага сериал принес своим создателям и в частности режиссеру Жоре Крыжовникову.

Постановщик является совладельцем компании Toomuch Production, которая и сняла многосерийную драму при поддержке телеканала НТВ. По официальным данным в 2023 году выручка компании составила почти полмиллиарда рублей.

Выстреливший сериал в свою очередь принес своим авторам 34 миллиона чистой прибыли. Это потрясающий результат для русского сериала и столь короткого времени – основную сумму картина заработала за первый месяц после премьеры.

Жора Крыжовников еще долго будет получать дивиденды от показа (к примеру, на ТВ «Слово пацана» начнут показывать только с середины апреля) и, конечно же, немало заработает на продолжениях. Режиссер уже обмолвился, что вторая часть будет посвящена периоду распада советского союза, а действие третьей развернется в 1993 году, когда бывший уличный криминал окончательно перерос в организованную преступность.