А как же «нормальные люди»? Алла Пугачева вернется в Россию уже летом

Слова певицы вызвали небывалый ажиотаж в российском обществе, после чего она поспешно сбежала в Израиль. Сейчас всерьез обсуждается возможность внести Аллу Пугачеву в список иноагентов и запретить ей зарабатывать на медиа-рынке РФ. Сама Примадонна пытается высмеять критику в свой адрес, а заодно и вернуться на большую сцену. В частности сейчас она занята организацией большого турне по Европе.

Алла продолжает нелестно отзываться о России, утверждая, что не намерена возвращаться на родине. Тем временем инсайдеры в ее окружении говорят совершенно другое. От родины Примадонна отказывается лишь на публике, работая непонятно на какую аудиторию. Сама она не обрывала своих российских связей и собирается посещать Россию как минимум раз в полгода. Ближайший визит произойдет уже этим летом.

Алла намерена приехать в РФ где-то в июне и провести как минимум одну ночь в своем замке в деревне Грязи. Певица с мужем уже давно пытаются продать роскошный особняк, но не могут найти покупателя, готового расстаться с баснословной суммой денег. За домом присматривают садовник и охранник. Последний и должен встретить ее в аэропорту, чтобы отвезти в замок.