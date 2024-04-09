Изменилась до неузнаваемости: ради новой роли Татьяна Догилева примерила смелый образ

В скором времени в онлайн-кинотеатрах состоится премьера нового отечественного сериала "Последний богатырь. Наследие". Речь идёт о многосерийном художественном фильме, который станет продолжением одноимённой полнометражной картины. Одну из главных ролей в этой ленте сыграла знаменитая российская актриса Татьяна Догилева. Она предстанет перед зрителями в довольно необычном образе.

На кадрах, которые появились в сети Интернет, можно заметить, что Догилева изменилась до неузнаваемости. Она примерила довольно смелый образ, нарядившись в старинный национальный костюм. Ради съёмок ей также изменили причёску - она появиться на экране с длинными косами.

Уже известно, что актриса сыграла одну из главных ролей в сериале. Её героиню будут звать Зеркальце. На экране она будет помогать главным героям, а также непосредственно влиять на сюжетную линию, сообщает издание "7Дней".

"Зеркальце — это образ няньки, наставницы... Она где-то сердится, где-то любит, всегда предана героине. Это современная Арина Родионовна, которая помогает не только с бытовыми нуждами, но и с духовными", — объяснила сама актриса.

Премьера нового многосерийного фильма состоится в онлайн-кинотеатрах уже в этом году. О точной дате выхода сериала пока ничего неизвестно. Создатели также не спешат раскрывать сюжет этой необычной ленты.