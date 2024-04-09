"Было очень страшно ": IOWA рассказала, почему испытала настоящий ужас на шоу "Маска"

Известная российская певица Екатерина Иванчикова, которая выступает под псевдонимом IOWA, рассказала о своём недавнем участии на шоу "Маска". На сцене она появлялась в костюме кактуса, исполняя различные хиты отечественной эстрады. В интервью информационному изданию "СтарХит" она призналась, что участие в таком проекте далось ей довольно сложно.

По словам певицы, она не сразу согласилась принять участие в этом популярном музыкальном шоу. Однако после долгих раздумий она всё-таки решилась на такой эксперимент, выделив время в своём плотном графике гастролей и творческой деятельности. С выбором костюма также не возникло проблем, ей сразу понравился "Кактус", который ей предложили надеть во время появления на сцене.

Екатерина Иванчикова призналась, что ей было довольно страшно выходить на сцену в костюме "Кактуса". Всё дело в том, что певице пришлось выступать на высоких каблуках, из-за чего она опасалась оступиться. Во время очередного выступления, которое состоялось 29 февраля, она испытала настоящий ужас, чуть не упав с декораций.

"Мы подготовили сложный номер: на высоких каблуках мне нужно было перемещаться по разноуровневым платформам. Я ничего не видела, было очень страшно, я всерьёз думала, что оступлюсь и сломаю ногу. В какой-то момент я не почувствовала опору, нога ушла в сторону, но я её резко выдернула", — призналась певица.

Однако, по словам IOWA, неприятного инцидента всё-таки удалось избежать. Она смогла завершить своё выступление и пообщаться с членами жюри.