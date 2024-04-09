Николай Расторгуев до сих пор в больнице: по всей России отменяются концерты группы "Любэ"

Буквально несколько дней назад стало известно о госпитализации известного российского музыканта, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева. Сообщалось, что речь идёт о плановом визите к врачу, а поводов для беспокойства нет. Однако сейчас стало известно, что музыкальный коллектив принял решение отметить ближайшие концерты, которые должны были состояться во многих городах России.

Группа "Любэ" в ближайшие дни планировала выступить в Тюмени, Мытищах и Красногорске, но буквально в последний момент концерты были отменены. Вероятнее всего, представители группы планируют перенести выступления и в других городах. Что именно стало причиной такого решения - не сообщается, но можно предположить, что оно было принято в связи с госпитализаций Расторгуева.

На данный момент известно, что лидер музыкального коллектива Николай Расторгуев до сих пор находится в медицинском учреждении. Супруга музыканта утверждает, что он находится на плановом обследовании, которое может занять довольно продолжительное время. Ранее стало известно, что солисту группы "Любэ" назначена операция по восстановлению работы кардиовертера-дефибриллятора, сообщает издание "7Дней".

Официальные представители музыкального коллектива пока не дают каких-либо комментариев, которые смогли бы внести ясность в возникшую ситуацию. Однако известно, что отменённые концерты перенесли на май.