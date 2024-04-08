"Было ощущение, что моя жизнь кончилась": Юрий Стоянов рассказал о самой провальной роли

Известный российский актёр театра и кино Юрий Стоянов признался, что однажды принял участие в крайне слабом и плохом проекте, после которого пересмотрел своё отношение к сотрудничеству с режиссёрами. В интервью Надежде Стрелец он рассказал о самой провальной роли, а также объяснил, как она повлияла на его творческую карьеру.

Юрий Стоянов, отвечая на вопрос своей собеседницы об участии в различных кинопроектах, заметил, что совершил большую ошибку, согласившись на роль в одном из фильмов. О какой именно картине шла речь он не сообщил, но заметил, что ему было очень стыдно принимать участие в съёмках.

По словам актёра, сначала ему понравилась его роль, но во время съёмочного процесса он начал догадываться, что с проектом что-то не так. Постоянно возникали проблемы с операторами, режиссёром и сценарием. Несмотря на сомнения, он всё-таки решил продолжить работу в этом фильме, что, как оказалось, стало большой ошибкой, сообщает издание Sport24.

"И вот я сижу в зале. Чего мне стоило все это досмотреть… У меня было ощущение, что моя жизнь кончилась, что меня больше никто не позовёт ни в какой проект. Ни-ког-да! Что я себя опозорил, я запятнал свою профессию, свою репутацию, продался за деньги", — рассказал Стоянов.

Артист признался, что довольно долго переживал, что такой неудачный опыт в съёмках фильма крайне негативно скажется на его актёрской карьере. После этого он принял решение более ответственно подходить к выбору новых проектов. Внимательно изучать весь сценарий, а также узнавать о прошлых работах режиссёра, чтобы вновь не оказаться в такой неприятной ситуации.