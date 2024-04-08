Помогал другу, но "попал" на крупную сумму: мошенники оставили без денег Павла Деревянко

Известный российский актёр Павел Деревянко попал в довольно неприятную ситуацию во время своего визита в Санкт-Петербург. Его смогли обмануть мошенники, которые использовали в социальных сетях профиль его старого знакомого. Выяснилось, что в результате данного инцидента артист лишился довольно крупной суммы денег.

По данным информационного издания 78.ru, Павлу Деревянко в социальных сетях написал старый друг. Он признался, что столкнулся с финансовыми проблемами и попросил одолжить 300 тысяч рублей. Позже оказалось, что страница была взломана, а под видом друга актёру написал мошенник. Артист, недолго раздумывая, перевёл денежные средства по предложенным реквизитам.

Спустя некоторое время Деревянко вновь написал его знакомый. На этот раз он просил добавить ещё 250 тысяч рублей. Уже после того, как он вновь перевёл деньги, артист внезапно понял, что оказался жертвой мошенника и заблокировал перевод в банке.

Из-за такого умелого "развода" Деревянко попал на довольно крупную сумму. Мошенники оставили артиста без денег - им всё-таки удалось заполучить 300 тысяч рублей, которые он перевёл в первый раз. Сейчас он уже обратился за помощью к правоохранительным органам и написал заявление на злоумышленников.