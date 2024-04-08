"Такое непозволительно": продюсер Рудченко осудил поведение Кузьмина во время концерта

Известный российский рок-исполнитель Владимир Кузьмин оказался в центре нового громкого скандала, который возник после его выступления в Уфе. Зрители рассчитывали на чудесное представление, но стали свидетелями довольно странного поведения музыканта, который практически не попадал в ноты и еле выговаривал слова своих песен.

Поклонники в социальных сетях заметили, что Владимир Кузьмин во время своего выступления был не в лучшей форме. Они предположили, что музыкант, вероятнее всего, находился в состоянии опьянения. Другие, наоборот, посчитали, что у него проблемы со здоровьем.

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в интервью информационному изданию news.ru осудил поведение Кузьмина на концерте в Уфе. Он заметил, что музыканту следовало и вовсе отказаться от выступления.

По словам продюсера, Кузьмин исполнял свои композиции небрежно, часто не попадал в ноты, чем сильно расстроил своих поклонников. Он не только шокировал зрителей, но и показал своё отношение к публике.

"Это неуважение по отношению к своему слушателю. Причин такого состояния мы не знаем, но очевидно, что с артистом во время исполнения что-то не так. <...> Ведь зритель заплатил за выступление всю сумму, но по факту получил «продукт» плохо качества. Такое непозволительно", — объяснил эксперт.

Рудченко заметил, что ему неизвестно, что стало причиной такого странного поведения Кузьмина, но подчеркнул, что концерт следовало отменить и перенести. Однако вместо этого артист проявил неуважение к своему зрителю.