«Мама в ужасе»: Наталья Подольская рассказала о странных привычках Преснякова

Владимир Пресняков и Наталья Подольская живут вместе почти два десятка лет. Певица не раз признавала, что иногда ее жизнь кажется скучной, так как она буквально срослась с мужем в единое целое, привыкнув к нему со всеми его чудачествами и недостатками. Наталья отмечала, что время от времени хочется какого-то эмоционального всплеска, но если на нее накатывает негатив, она моментально подавляет неприятные мысли.

Подольская признавала, что Владимир научил ее мудрости и смирению. Она так давно привыкла ко всем, порой даже самым неприятным привычкам мужа, что просто их не замечает. Ее маму шокирует такое поведение зятя и кажущееся безразличие дочери.

«Был такой эпизод. Володя не умеет выбрасывать за собой яблочные огрызки, обертки от конфет. Мы были на кухне, что-то валялось, и мама сказала: «Ну неужели сложно выбросить фантик?» Я беру бумажку, выбрасываю и отвечаю: «Мама! Он так много в нашей жизни сделал, что может себе позволить ее не выбросить. Выброшу я», – вспоминает звезда.

Подольская признала, что недостатки есть у каждого. Она, к примеру, никогда не закрывает банки и муж спокойно проверяет кухню и закручивает все крышки.