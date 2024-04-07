Слушать невозможно: Яна Поплавская посмеялась над странным выступлением Успенской

На днях в сети распространили видео с невероятно бездарным выступлением звезды шансона Любови Успенской. В ролике она поет на небольшой сцене какого-то клуба, причем делает это просто отвратительно – фальшивит каждую секунду, будто вовсе не слышит музыки, выдает какие-то дикие рулады и даже ошибается с ударениями.

Ролик с конфузом Успенской вызвал немалый ажиотаж в соцсетях и СМИ. Фанаты артистки не верят, что она в принципе способна на столь бездарное исполнение. Кто-то считает, что звезду подставили и наложили специально исковерканный звук на одно из ее последних выступление.

Некоторые коллеги певицы, впрочем, поверили в то, что она может так фальшивить и жестко ее раскритиковали. К примеру, Яна Поплавская едко прошлась по Успенской, посоветовав подписчикам, не смотреть скандальный ролик при детях. Взрослым со слабой психикой она тоже порекомендовала воздержаться от опасного эксперимента.

«Спой, птичка! Колыбельная на ночь от Любы Успенской. При детях не смотрите, а то им кошмары приснятся. Особо чувствительным взрослым тоже не рекомендую слушать, возможен шок», – предельно саркастично заметила Яна.

Кое-кто согласился с Поплавской, отметив, что Любовь Успенская до сих пор держится на плаву, потому что ее «тащит» какой-то влиятельный покровитель. Она якобы давно потеряла слух и голос и продолжает зарабатывать исключительно на ностальгии своих бывших фанатов. Ее последнее выступление, впрочем, может отвернуть даже самых преданных почитателей.